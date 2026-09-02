ИКИ РАН: Вспышечная активность на Солнце увеличится незначительно

Лаборатории ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН прогнозируют, что в ближайшие сутки геомагнитная обстановка на Земле останется спокойной, несмотря на незначительное увеличение вспышечной активности на западной части Солнца.
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