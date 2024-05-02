Медведчук назвал имена организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года

Суд над виновными в трагедии должен быть открытым, считает политикБывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил мнение, что сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года было спланированной акцией устрашения.