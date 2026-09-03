В Германии забросали коктейлями Молотова оборонную компанию, помогающую Украине — Bild (ВИДЕО)

В Германии забросали коктейлями Молотова оборонную компанию, помогающую Украине, сообщает Bild. Компания Rohde & Schwarz производит в том числе РЭБ, оборудование для радио и коммуникационные системы для армии Германии и ВСУ, активно сотрудничает с Украиной.
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