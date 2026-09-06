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ФедералПресс

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Зять Трампа заявил о работе над «мирным пакетом» по Украине

Зять Трампа заявил о работе над «мирным пакетом» по Украине

КИЕВ, 6 сентября, ФедералПресс. США работают над урегулированием конфликта на Украине. Американский лидер поручил подготовить меры для достижения мира.

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