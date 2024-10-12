Шоу-бизнес: Первая жена не сообщила о смерти 4-летнего сына, а вторая сбежала с 2 дочками: Что разрушило два брака Дмитрия Щербины

Жизнь знаменитостей всегда напрямую связана с прессой и вниманием со стороны поклонников. Некоторым нравится такое отношение, другие его игнорируют и недолюбливают излишнюю заинтересованность, а третьи видят в публичности своеобразное проклятие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии