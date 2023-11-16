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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Жители Останкинского смогут принять участие в акции «Птица-синица»

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» в поддержку пернатых организовали ежегодную природоохранную эколого-просветительскую акцию «Птица синица», в которой могут принять участие все неравнодушные жители Останкинского района.

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