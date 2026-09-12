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Татар-информ

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Бариев: В Казани много спортобъектов, чтобы каждый ребенок нашел свою страсть

Бариев: В Казани много спортобъектов, чтобы каждый ребенок нашел свою страсть

Депутат Госсовета РТ Марат Бариев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Казани достаточно спортивных объектов, чтобы каждый ребенок мог выбрать направление по душе.

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