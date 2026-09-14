В Киеве рассказали, как РФ может полностью обрушить экономику Украины

Топливный кризис становится одним из главных каналов переноса войны непосредственно в экономику Украины, что усилит рост инфляции.
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