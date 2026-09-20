От молочного маникюра до бровей: 7 beauty-трендов, которые определят осень 2026

Осень 2026 предлагает интересный бьюти-контраст. С одной стороны, после нескольких сезонов сложного нейл-арта, хрома и идеально выстроенных форм всё больше внимания получают максимально естественные ногти, мягкие брови и волосы, которые выглядят так, будто их почти не укладывали.
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