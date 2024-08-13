Экс-хоккеист Гаврилов: каждое поколение вратарей сильнее предыдущего

Экс-голкипер Андрей Гаврилов, выступавший в Континентальной хоккейной лиге за подольский "Витязь", мытищинский "Атлант", "Сочи" и уфимский "Салават Юлаев", высказался о развитии вратарского хоккейного искусства.
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