Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Погиб корреспондент «Известий». Машину Александра Мартемьянова атаковал дрон ВСУ

Погиб корреспондент «Известий». Машину Александра Мартемьянова атаковал дрон ВСУ

Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента МартемьяноваВоенкор «Известий» Александр МартемьяновRVvoenkor/Telegram В субботу на трассе Горловка — Донецк украинский беспилотник атаковал автомобиль с сотрудниками российских СМИ, в результате чего погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

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