Погиб корреспондент «Известий». Машину Александра Мартемьянова атаковал дрон ВСУ

Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента МартемьяноваВоенкор «Известий» Александр МартемьяновRVvoenkor/Telegram В субботу на трассе Горловка — Донецк украинский беспилотник атаковал автомобиль с сотрудниками российских СМИ, в результате чего погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.