Морская стратегия при скромном участии РЖД. В России создана Морская коллегия для защиты интересов страны в мировом океане

В России возродилась стратегическая морская структура в виде Морской коллегии. Ее предшественницей можно считать Адмиралтейств-коллегию, созданную Петром Великим в 1717 году в числе первых коллегий/министерств как таковых.
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