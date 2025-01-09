Почему многие разведенные женщины такие злые?

Сайты знакомств переполнены женщинами со статусом разведена и многие из них ведут себя крайне негативно по отношению к мужчинам, что хорошо заметно по недовольным комментариям представителей сильного пола на форумах.
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