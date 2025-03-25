Вице-премьер Госсовета КНР примет участие в ежегодном совещании Боаоского азиатского форума-2025

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян будет присутствовать на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума-2025 27 марта, а также выступит на ней с программной речью, объявил официальный представитель МИД КНР в понедельник.