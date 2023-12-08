Реплика на восточные встречи Владимира Путина

Ох, ну и хитрющие лица, аж боязно за наших заклятых партнёров становится. За неполные двое суток Владимир Владимирович (едва-едва не переборщив с демонстрацией мощи ВКС России) показал мастер-класс круглосуточной дипломатии, ошарашил недругов визитами в ОАЭ, затем высадил свой десант казённых людей в Саудовской Аравии, чтобы через сутки уединиться на половину человеческого рабочего дня с президентом Ирана.