В Минтранспорта отреагировали на забастовку дальнобойщиков под Екатеринбургом

Власти прокомментировали ситуацию на плотине Среднеуральского водохранилища.В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области прокомментировали ситуацию, сложившуюся на плотине Среднеуральского водохранилища рядом с поселком Сагра.
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