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Резать, или нет? Стоит ли разрезать семенной картофель перед посадкой?

Сторонников, впрочем, как и противников метода хватает на обеих сторонах. Это при том, что агрономы и просто опытные огородники в один голос рекомендуют сажать неразрезанный картофель – мол, лучше, чем целая семенная картошка еще никто ничего не придумал.

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