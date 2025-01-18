Учёные обнаружили новые факты о влиянии кетоновых тел на сердце

Группа учёных из Масонского медицинского исследовательского института (MMRI) и Университета Луисвилля провела исследование, которое раскрыло ранее неизвестные аспекты влияния кетоновых тел на здоровье сердца.
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