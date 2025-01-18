Medical Insider

78 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Учёные обнаружили новые факты о влиянии кетоновых тел на сердце

Группа учёных из Масонского медицинского исследовательского института (MMRI) и Университета Луисвилля провела исследование, которое раскрыло ранее неизвестные аспекты влияния кетоновых тел на здоровье сердца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх