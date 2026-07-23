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Самолет-разведчик заметили близ Калининградской области

Самолет-разведчик заметили близ Калининградской области

Alan Wilson/Flickr Британский самолет RC-135W совершил облет Калининградской области Георгий Галоян Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области, проследовав вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши.

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