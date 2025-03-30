Первый запуск немецкой ракеты Spectrum закончился неудачей

Проблемы начались спустя всего 18 секунд: двигатели ракеты вышли из строя.Первый частный космический аппарат Spectrum, разработанный в Германии и запущенный с норвежской площадки Андойя, не достиг орбиты и потерпел неудачу вскоре после старта.
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