Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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При ударе ВС РФ по полигону с выставкой оружия под Киевом погиб полковник украинских спецслужб

При ударе ВС РФ по полигону с выставкой оружия под Киевом погиб полковник украинских спецслужб

Полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко погиб в результате удара по полигону в Киевской области, где проходила демонстрация образцов вооружения, информирует ТАСС со ссылкой на сообщения в украинских СМИ.

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