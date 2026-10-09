Новак заверил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизтопливом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Возобновление поставок дизельного топлива другим государствам не скажется на российском внутреннем рынке, его полностью обеспечат дизельным топливом.
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