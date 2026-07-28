Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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У бандеровцев и их хозяев план гнать из Крыма и убивать крымчан не снят с повестки дня и сегодня

У бандеровцев и их хозяев план гнать из Крыма и убивать крымчан не снят с повестки дня и сегодня

Экс-министр МИД Украины пообещал превратить крымчан в людей второго сорта В Киеве все еще распаляют себя идеями отвоевать полуостров и наказать «сепаров» Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо, было бы устроить «период охлаждения», лишив жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.

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