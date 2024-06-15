Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, чья жизнь изменится на 180 градусов во второй половине 2024 года

Эксперт по звездам считает, что перемены надо заслужить. С приходом лета российские астрологи публикуют свои прогнозы на вторую половину года, которая может оказаться для всех знаков Зодиака судьбоносной.
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