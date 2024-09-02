На ПК состоялся выход тактического стелс-приключения Sumerian Six Devolver Digital, издат...

На ПК состоялся выход тактического стелс-приключения Sumerian SixDevolver Digital, издатель и разработчик инди-игр из Остина (Техас, США), и Artificer, разработчик инди-игр из Варшавы (Польша), объявили, что их тактическое стелс-приключение о Второй мировой войне Sumerian Six стало доступно для ПК в цифровых магазинах.