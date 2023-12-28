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Собчак обратилась к организовавшей «голую» вечеринку Ивлеевой

Собчак обратилась к организовавшей «голую» вечеринку Ивлеевой

Ксения Собчак решила поддержать Настю Ивлееву после ее 20-минутного видеообращения, в котором девушка в слезах просит прощения перед народом и коллегами за скандальную «голую» вечеринку: Настя! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем.

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Серж Южанин
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Серж Южанин
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