Собчак обратилась к организовавшей «голую» вечеринку Ивлеевой

Ксения Собчак решила поддержать Настю Ивлееву после ее 20-минутного видеообращения, в котором девушка в слезах просит прощения перед народом и коллегами за скандальную «голую» вечеринку: Настя! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем.