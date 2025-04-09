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Трамп «дал заднюю», неожиданно приостановив своё эпохальное решение

Трамп «дал заднюю», неожиданно приостановив своё эпохальное решение

Президент США Дональд Трамп «дал заднюю», неожиданно приостановив своё эпохальное решение о введении взаимных пошлин на импорт из других государств https://listaj.

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