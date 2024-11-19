В ФСБ сообщили о личности организатора взрыва капитана Черноморского флота в Севастополе

Фото: sev.tv Важные новости России за неделю сообщают о том, чо в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании организатора теракта против капитана Черноморского флота Валерия Транковского.
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