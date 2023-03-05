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Демаркус Казинс о ситуации с Джа Морэнтом: «Это доказывает важность настоящих ветеранов в команде»

32-летний свободный агент Демаркус Казинс после инцидента с Джа Морэнтом заявил, что «Мемфису» не хватает опытных игроков в составе.

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