В России предложили ограничить распространение опасного для детей видео

Контент с участием детей в некоторых случаях может быть признан потенциально опасным. Речь идет, к примеру, о видео, на которых дети катаются на тюбингах, привязанных к машине, или сняты опасные «игры» родителей с новорожденными.
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