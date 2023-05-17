Как Мухаммед Али Египетский разгромил и едва не расчленил Османскую империю

Мухаммед Али Египетский (1769–1849). Портрет кисти Дэвида Уилки Мухаммед Али Египетский В XVIII веке Египет был автономной частью Османской империи.
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