Мужчина, вербовавший российских заключенных в террористы, получил 15 лет колонии

На Алтае мужчина получил 15 лет колонии за вербовку заключенных в террористыФото: Александр Миридонов / Коммерсантъ В Алтайском крае 1-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 15 годам заключения за вербовку заключенных в террористические организации.
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