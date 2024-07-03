Мужчина, вербовавший российских заключенных в террористы, получил 15 лет колонии

На Алтае мужчина получил 15 лет колонии за вербовку заключенных в террористыФото: Александр Миридонов / Коммерсантъ В Алтайском крае 1-й Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 15 годам заключения за вербовку заключенных в террористические организации.