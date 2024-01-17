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На Украине заявили, что Зеленский хочет заменить Залужного на Буданова

На Украине заявили, что Зеленский хочет заменить Залужного на Буданова

Wikimedia/Главное управление разведки Министерства обороны Украины Президент Украины Владимир Зеленский собирается назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова, который сейчас занимает пост главы ГУР, заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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