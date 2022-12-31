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Нэйт Макмиллан: «Я не планировал уходить в отставку посреди сезона»

Главный тренер «Хоукс» Нэйт Макмиллан заявил, что не планирует уходить в отставку в середине сезона. Ранее Шэмс Чарания из The Athletic сообщил, что специалист рассматривает возможность ухода из «Атланты» до окончания сезона.

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