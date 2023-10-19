Израиль сыграл роль: Запад готовит неожиданный удар по Киеву

Власти Незалежной под угрозойКазалось бы, к XXI веку человечество могло бы научиться решать спорные вопросы за столом переговоров, однако, к сожалению, мировое пространство раздирают бесконечные конфликты.
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