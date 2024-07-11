Политик Царев: Британия может сократить помощь Украине после смены премьера

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv допустил, что с приходом к власти в Великобритании Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, поддержка Киева со стороны Лондона может сократиться.
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