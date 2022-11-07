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«Авторитетные личности» призывают Джо Цая не назначать Име Удоку на пост главного тренера «Нетс»

Владельцу «Нетс» Джо Цаю советуют не назначать Име Удоку на пост главного тренера команды. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «авторитетные личности» призывают Цая пригласить на вакантную должность кого-то другого.

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