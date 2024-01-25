Свыше 390 тыс. раз обратились застройщики за госуслугами в сфере строительства через портал mos.ru

На Официальном портале мэра и Правительства Москвы застройщикам сегодня доступны 36 государственных услуг и сервисов в сфере строительства — от выдачи градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
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