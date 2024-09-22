Найдена карта Тинькофф, возле Сбербанка. Верну при наличии паспорта. Звонить по номеру телефона 8 992 151 89 94.
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Найдена карта Тинькофф, возле Сбербанка. Верну при наличии паспорта. Звонить по номеру телефона 8 992 151 89 94.