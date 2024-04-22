Львам нельзя строить планы, а Девам — скромничать: гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиака Елена Галицкая Во вторник, 23 апреля 2024 года, стоит внимательно следить за своими творческими порывами и вдохновением, чтобы сделать этот день запоминающимся и легким.