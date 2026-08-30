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ЦБ выявил новые схемы мошенничества: россиян заманивают инвестициями в ИИ и криптоактивы

Банк России зафиксировал изменение подходов финансовых мошенников. Вместо традиционных обещаний сверхдоходов они все чаще предлагают вложиться в ИИ-стартапы, майнинговые дата-центры и цифровые активы.

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