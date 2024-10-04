Стояногло: "ЕС не нужно воспринимать как манну небесную"

Европейский союз не нужно воспринимать как манну небесную и ждать от него постоянных финансовых вливаний, а модернизация страны во многом зависит от самой Молдовы, от властей, от того, как они внедряют и интерпретируют законодательство.
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