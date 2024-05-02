Депутат Занко: за публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы или срок

В этом вопросе очень важен мотив человека За публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет, сообщила РИА «Новости» председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Государственной думы Ольга Занко.
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