Депутат Занко: за публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы или срок

В этом вопросе очень важен мотив человека За публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет, сообщила РИА «Новости» председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Государственной думы Ольга Занко.