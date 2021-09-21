Неожиданная реакция России. Как можно превратить мягкую силу в твердую руку

Сразу же после сообщений о переговорах кого-либо от России с представителями других стран, где обсуждаются вопросы размещения военных или гражданских компаний на территории этих государств, в СМИ возникает дискуссия о том, нужно нам это или нет.
Сразу же после сообщений о переговорах кого-либо от России с представителями других стран, где обсуждаются вопросы размещения военных или гражданских компаний на территории этих государств, в СМИ возникает дискуссия о том, нужно нам это или нет.
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