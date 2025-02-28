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Зеленский и Трамп: час ожидания сделки по ресурсам после перепалки

Зеленский и Трамп: час ожидания сделки по ресурсам после перепалки

После напряженной словесной перепалки между украинским президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, официальная делегация из Киева ожидала около часа, надеясь на заключение важных соглашений по ресурсам.

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