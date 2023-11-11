Продуктолог Шарапова: ключевую роль в здоровье кожи головы играет вода

Более чем у 80% потеря волос связана с генетическими причинами. Кроме того, это может произойти из-за сидячего образа жизни, нездорового питания, процесса старения, гормонального дисбаланса и системных заболеваний организма или депрессии.
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