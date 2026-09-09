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Царьград

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Директор нижегородского АТП №3 получил условный срок за хищения

Директор нижегородского АТП №3 получил условный срок за хищения

Директор нижегородского автотранспортного предприятия №3 Юрий Рябов получил условный срок за превышение должностных полномочий.

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