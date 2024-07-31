В МИД назвали условия для начала диалога с США по контролю над вооружениями

Основа для диалога с Вашингтоном по стратегической стабильности и контролю над вооружениями появится только после того, как США откажутся от своего безумного курса на подрыв нацбезопасности РФ, нанесения ей "стратегического поражения" и конфронтацию.
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