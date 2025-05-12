Растет число переехавших из Эстонии в Псковскую область соотечественников

До 22 человек увеличилось количество соотечественников, переехавших из Эстонии в Псковскую область с начала 2025 года, что вдвое больше бежавших из этой страны за весь 2024 год, сообщили в региональном комитете по труду и занятости, 12 мая сообщает ТАСС.