Слух: в разработке находится Hogwarts Legacy: Definitive Edition Инсайдер Том Хендерсон (Tom Hen...

Слух: в разработке находится Hogwarts Legacy: Definitive EditionИнсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) сообщил, что в разработке находится Hogwarts Legacy: Definitive Edition, расширенное издание RPG по «Гарри Поттеру» 2023 года.
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